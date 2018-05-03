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Воспитатели из Бутырского района стали лауреатами городского конкурса педагогов
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Воспитатели из Бутырского района стали лауреатами городского конкурса педагогов 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Конкурс педагогов «Экологическое образование и воспитание» состоялся недавно в столице. В мероприятии принимали участие воспитатели учебного корпуса № 2151 образовательного комплекса № 1236.
— Конкурс проходил в рамках городского экологического фестиваля «Бережем планету вместе». Воспитатели группы № 5 Ирина Фомичева и Ольга Витютнева стали лауреатами в номинации «Урок в Москве», — сообщили в администрации образовательного комплекса.
Отмечается, что на конкурсе был представлен конспект интегрированного занятия в средней группе на тему «Насекомые» с использованием информационно-коммуникационных технологий. (то)
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