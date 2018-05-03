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В детской музыкальной школе на Гончарова состоялась встреча выпускников
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В детской музыкальной школе на Гончарова состоялась встреча выпускников 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об этом сообщили в администрации школы.
— В ходе ряда юбилейных мероприятий — концертов, фестивалей, конкурсов и семинаров — школу поздравили известные артисты и музыкальные коллективы страны. На сцене в этот день встретились выпускники разных поколений, многие из которых уже успели стать лауреатами известных музыкальных фестивалей и конкурсов. Программа включала в себя вокальные, ансамблевые и хоровые номера, — пояснили в администрации.
Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. (ак)
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