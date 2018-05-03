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Ученикам из Бабушкинского рассказали о фармацевтике
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Ученикам из Бабушкинского рассказали о фармацевтике 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках предметной недели естественнонаучного цикла 23 апреля ученики школы № 1095 посетили экскурсию «Моя будущая профессия — фармацевт». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Ребята посетили аптеку «Опека», которая является действующей аптекой, местом стажировки будущих фармацевтов и учебным центром одновременно. Учащиеся также побывали за кассой аптеки, узнали особенности оформления витрин в аптеках, правила хранения лекарственных препаратов, увидели учебную лабораторию, в которой изготавливают лекарства по рецептам», — говорится в сообщении.
Итогом экскурсии стало признание одной из школьниц, что она хочет стать фармацевтом. (ео)
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