Ученикам из Бабушкинского рассказали о фармацевтике

В рамках предметной недели естественнонаучного цикла 23 апреля ученики школы № 1095 посетили экскурсию «Моя будущая профессия — фармацевт». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Ребята посетили аптеку «Опека», которая является действующей аптекой, местом стажировки будущих фармацевтов и учебным центром одновременно. Учащиеся также побывали за кассой аптеки, узнали особенности оформления витрин в аптеках, правила хранения лекарственных препаратов, увидели учебную лабораторию, в которой изготавливают лекарства по рецептам», — говорится в сообщении.

Итогом экскурсии стало признание одной из школьниц, что она хочет стать фармацевтом. (ео)