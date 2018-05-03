Детско-юношеский центр начнет набор учеников на следующий учебный год

Фото: ДЮЦ Набор учеников на дополнительные общеразвивающие программы стартует 14 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.

Как сообщили на официальном сайте учреждения, программы доступны для ребят от 4 до 17 лет. В перечне представлено более тридцати секций и кружков от спортивных направлений до хорового пения и изучения иностранного языка.

Дополнительное образование на бюджетной основе доступно для всех учеников, зарегистрированных на территории городского округа Щербинка.

Для получения услуг необходимы медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья ребенка, свидетельство о рождении, справка о регистрации и паспорт одного из родителей.