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Детско-юношеский центр начнет набор учеников на следующий учебный год
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Детско-юношеский центр начнет набор учеников на следующий учебный год 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДЮЦ  Набор учеников на дополнительные общеразвивающие программы стартует 14 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.
Как сообщили на официальном сайте учреждения, программы доступны для ребят от 4 до 17 лет. В перечне представлено более тридцати секций и кружков от спортивных направлений до хорового пения и изучения иностранного языка.
Дополнительное образование на бюджетной основе доступно для всех учеников, зарегистрированных на территории городского округа Щербинка.
Для получения услуг необходимы медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья ребенка, свидетельство о рождении, справка о регистрации и паспорт одного из родителей.
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