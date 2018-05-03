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С азбукой пожарной безопасности познакомились малыши из Войковского
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С азбукой пожарной безопасности познакомились малыши из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
«Неделю пожарной безопасности» организовала школа № 717 для самых маленьких своих воспитанников. Она проходила в детском саду школы с 23 по 27 апреля. Как сообщили
организаторы, цель проведения мероприятия — познакомить детей с причинами возникновения пожаров и научить правилам поведения при возгорании.
— Во всех возрастных группах были проведены беседы, презентации, дидактические и сюжетно-ролевые игры, досуги. Воспитанники активно участвовали в обсуждении, переживали за героев, — сообщили в администрации школы.
Также педагоги организовали кукольный спектакль «Кошкин дом», на котором малыши продолжили познавать азбуку пожарной безопасности. (жм)
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