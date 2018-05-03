С азбукой пожарной безопасности познакомились малыши из Войковского

«Неделю пожарной безопасности» организовала школа № 717 для самых маленьких своих воспитанников. Она проходила в детском саду школы с 23 по 27 апреля. Как сообщили

организаторы, цель проведения мероприятия — познакомить детей с причинами возникновения пожаров и научить правилам поведения при возгорании.

— Во всех возрастных группах были проведены беседы, презентации, дидактические и сюжетно-ролевые игры, досуги. Воспитанники активно участвовали в обсуждении, переживали за героев, — сообщили в администрации школы.

Также педагоги организовали кукольный спектакль «Кошкин дом», на котором малыши продолжили познавать азбуку пожарной безопасности. (жм)