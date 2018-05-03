«АиФ-Петербург» провел ежегодный марафон «Голоса Победы»

«АиФ-Петербург» провел для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда очередной ежегодный музыкальный марафон «Голоса Победы». Мероприятие состоялось 3 мая в Доме журналиста.

Для гостей выступили Александра Артеменко, София Ботова, Игорь Грабузов , Александр Рубинов, Петр Захаров и Методие Бужор. На концерте прозвучали любимые песни довоенных лет: «Довоенный вальс», «Хотят ли русские войны», «Майский вальс», «Случайный вальс» и, конечно «День Победы».

Все ветераны и блокадники получили памятные подарки к 9 мая.