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«АиФ-Петербург» провел ежегодный марафон «Голоса Победы»
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«АиФ-Петербург» провел ежегодный марафон «Голоса Победы» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«АиФ-Петербург» провел для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда очередной ежегодный музыкальный марафон «Голоса Победы». Мероприятие состоялось 3 мая в Доме журналиста.
Для гостей выступили Александра Артеменко, София Ботова, Игорь Грабузов, Александр Рубинов, Петр Захаров и Методие Бужор. На концерте прозвучали любимые песни довоенных лет: «Довоенный вальс», «Хотят ли русские войны», «Майский вальс», «Случайный вальс» и, конечно «День Победы».
Все ветераны и блокадники получили памятные подарки к 9 мая.
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