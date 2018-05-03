Факультет повышения квалификации ННГУ отметил тридцатилетие

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ им. Лобачевского отметил своё тридцатилетие. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

Факультет был основан в 1987 году и первоначально назывался Спецфакультетом. Более 90 000 человек стали его выпускниками. В настоящее время факультет реализует 125 программ дополнительного образования по 50 направлениям, ежегодно выпуская порядка пяти тысяч специалистов. На факультете обучаются как начинающие свой путь в профессии слушатели, так и профессионалы, стремящиеся получить наиболее актуальные знания. Для школьников здесь разработаны программы «Подготовка к ЕГЭ», «Спринт по экономике» и городской лагерь «Инноватор XXI века».