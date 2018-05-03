Ученики школы №2073 примут участие в возложении цветов на братские могилы

братские могилы. Фото: архив

Ученики школы №2073 поселения Вороновское примут участие в возложении цветов на братские могилы 7 мая.

— Всего четыре таких локации посетят ученики с 1-х по 11-е классы школы №2073 совместно с представителями нашей администрации и других организаций поселения. Мы посетим четыре братских могилы и шесть памятных мест, которые находятся на территориях деревень Ясенки, Юдановка, Безобразовка, сел Покровское, Твитино и других. Во время акции ученики возложат цветы на братские могилы и прочтут тематические стихотворения, — рассказала сотрудница школы №2073.

Она добавила, что это мероприятие является ежегодным.