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Ученики школы №2073 примут участие в возложении цветов на братские могилы
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Ученики школы №2073 примут участие в возложении цветов на братские могилы 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
братские могилы. Фото: архив
Ученики школы №2073 поселения Вороновское примут участие в возложении цветов на братские могилы 7 мая.
— Всего четыре таких локации посетят ученики с 1-х по 11-е классы школы №2073 совместно с представителями нашей администрации и других организаций поселения. Мы посетим четыре братских могилы и шесть памятных мест, которые находятся на территориях деревень Ясенки, Юдановка, Безобразовка, сел Покровское, Твитино и других. Во время акции ученики возложат цветы на братские могилы и прочтут тематические стихотворения, — рассказала сотрудница школы №2073.
Она добавила, что это мероприятие является ежегодным.
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