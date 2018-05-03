Дети из Вороновского примут участие в возложении цветов на братские могилы

Фото: архив

Юные жители поселения Вороновское примут участие в акции с возложением цветов на братские могилы 7 мая.

— Ученики школы №2073 посетят четыре места совместно с представителями нашей администрации и других организаций поселения. Мы задействовали ребят с 1-х по 11-е классы. В ближайшее время определится делегация от школы №2073, и уже на самой акции ученики возложат цветы на братские могилы и прочтут стихотворения. Мы посетим село Покровское, Свитино и шесть памятных мест на территориях деревень Ясенки, Юдановка, Безобразовка и других, — рассказала сотрудница школы №2073.

Отметим, что это мероприятие является ежегодным. изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота