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Дети из Вороновского примут участие в возложении цветов на братские могилы
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Дети из Вороновского примут участие в возложении цветов на братские могилы 

Префектура ТиНАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Юные жители поселения Вороновское примут участие в акции с возложением цветов на братские могилы 7 мая.
— Ученики школы №2073 посетят четыре места совместно с представителями нашей администрации и других организаций поселения. Мы задействовали ребят с 1-х по 11-е классы. В ближайшее время определится делегация от школы №2073, и уже на самой акции ученики возложат цветы на братские могилы и прочтут стихотворения. Мы посетим село Покровское, Свитино и шесть памятных мест на территориях деревень Ясенки, Юдановка, Безобразовка и других, — рассказала сотрудница школы №2073.
Отметим, что это мероприятие является ежегодным. изобразят российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота
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