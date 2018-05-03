Грозный претендует на право проведения Всероссийской олимпиады иностранных студентов вузов РФ 

Грозный может принять в 2019 году Всероссийскую спортивную олимпиаду иностранных студентов вузов РФ. Столица Чечни вошла в число городов — претендентов на право проведения соревнований.
«Завтра (4 мая) в рамках жеребьевки мы определим следующий город, который примет олимпиаду, желающих много. Среди городов-претендентов — Грозный, Белгород, Астрахань, Орел, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург и ряд других городов. Мы стараемся выбрать среди тех, кто еще не принимал олимпиаду», — сообщил глава Ассоциации иностранных студентов в России Аду Яо Никэз. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что больше всего шансов принять студенческие Игры в 2019 году у Самары, Грозного, Белгорода и Санкт-Петербурга.
В 2018 году Всероссийская спортивная олимпиада иностранных студентов вузов РФ пройдет в Екатеринбурге 3 и 4 мая. В программу включены мини-футбол, настольный теннис, парковый волейбол, стритбол, шахматы, шашки, скалолазание, а также пулевая стрельба. Участие в играх примут около 400 иностранных студентов из 45 стран, которые начали обучение в России не позднее 1 сентября 2017 года и чей возраст не превышает 35 лет.