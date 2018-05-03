Дошколята из Войковского поучаствовали в игровом занятии вместе с родителями

В подготовительной группе школы № 717 Войковского района прошло открытое игровое занятие с участием родителей малышей. Как отметили организаторы, урок позволил обобщить ранее полученные дошколятами знания и навыки.

— Особую важность такие занятия приобретают в подготовительной группе по причине того, что они подводят итог не только году, но и всему обучению в стенах ДОУ, — сообщили в администрации школы. — Детям пришлось изрядно потрудиться, и они порадовали присутствующих своими умениями, показали хорошие результаты и доказали, что будут хорошими учениками в школе.

Родителям же была предоставлена возможность увидеть и оценить уровень подготовки своих чад к школе. (жм)