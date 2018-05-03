Индийская компания вложит 1 млрд рублей в строительство международного кампуса в Перми

ПЕРМЬ , 3 мая. / ТАСС /. Индийская компания «Центр международного образования» выступит инвестором проекта по строительству международного кампуса для студентов в Перми. Проект предполагает строительство жилых корпусов для размещения порядка 6 тыс. студентов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6 тыс. человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка. Концепция подразумевает использование участка площадью 20 га. Ожидаемый объем инвестиций — 1 млрд рублей", — рассказала собеседница агентства.

Как отметила ректор Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера Ирина Корюкина, в кампусе будут проживать студенты не только из Индии, но из других стран, в частности, из Сирии Марокко . Кроме того, в кампусе планируется проживание иностранных студентов из других краевых вузов.

"Сейчас стоит задача привлекать зарубежных студентов — они несут инвестиции, престиж региону. В нашем вузе обучается больше 1 тыс. иностранных учащихся, и мы планируем увеличивать их поток. Для этого безусловно нужно иметь условия для проживания и учебные площади — возведение кампуса поможет в этом", — сообщила Корюкина.