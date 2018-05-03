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Школьники примут участие в памятном шествии «Бессмертного полка»
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Школьники примут участие в памятном шествии «Бессмертного полка» 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
В Академическом районе учащиеся школы № 1534 примут участие в акции «Бессмертный полк», прошествовав до Площади Хо Ши Мина.
Завтра, 4 мая, учащиеся школы № 1534, желающие принять участие в шествии «Бессмертного полка», соберутся на торжественную линейку, которая будет организована в учебном корпусе школьного отделения-2. Затем колонна ребят с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны проследует до Площади Хо Ши Мина, где планируются поздравления ветеранов, выступления, минута молчания, запуск в небо воздушных шаров.
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