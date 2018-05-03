Школьники примут участие в памятном шествии «Бессмертного полка»

В Академическом районе учащиеся школы № 1534 примут участие в акции «Бессмертный полк», прошествовав до Площади Хо Ши Мина.

Завтра, 4 мая, учащиеся школы № 1534, желающие принять участие в шествии «Бессмертного полка», соберутся на торжественную линейку, которая будет организована в учебном корпусе школьного отделения-2. Затем колонна ребят с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны проследует до Площади Хо Ши Мина, где планируются поздравления ветеранов, выступления, минута молчания, запуск в небо воздушных шаров.