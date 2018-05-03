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Школьники из Южнопортового приняли участие в выездном семинаре для будущих призеров и победителей олимпиад
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Школьники из Южнопортового приняли участие в выездном семинаре для будущих призеров и победителей олимпиад 

Управа Южнопортового района 3 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ученики школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в выездном семинаре для будущих призеров и победителей олимпиад, который прошел с 19 по 22 апреля на базе ДО «Голицыно». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята разделились по группам и усиленно занимались четыре дня. Многие отметили, что узнали много нового, интересного, а главное — полезного. Помимо учебы, ребята занимались отрядной работой, спортом и постановкой увлекательнейшего спектакля «Фантазия». Фото-кросс, алтимат, прогулки на свежем воздухе — все это, безусловно, надолго запомнится маяковцам, — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)
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