Школьники из Южнопортового приняли участие в выездном семинаре для будущих призеров и победителей олимпиад

Ученики школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в выездном семинаре для будущих призеров и победителей олимпиад, который прошел с 19 по 22 апреля на базе ДО «Голицыно». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята разделились по группам и усиленно занимались четыре дня. Многие отметили, что узнали много нового, интересного, а главное — полезного. Помимо учебы, ребята занимались отрядной работой, спортом и постановкой увлекательнейшего спектакля «Фантазия». Фото-кросс, алтимат, прогулки на свежем воздухе — все это, безусловно, надолго запомнится маяковцам, — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)