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Школьники из Отрадного приняли участие в ежегодной акции «Вахта памяти»
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Школьники из Отрадного приняли участие в ежегодной акции «Вахта памяти» 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В преддверии Дня Победы, 3 мая, в поселке Белый Раст Московской области прошла ежегодная акция «Вахта Памяти», в которой приняли участие ветераны ВОВ и ВС РФ, а так же активисты детского общественного объединения «Искатели» и отряд юнармейцев школы № 1554. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-После торжественной линейки ребята привели территорию мемориала братской могилы в порядок и возложили цветы, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что по дороге домой участники акции посетили музей «Истории танка Т-34», где сотрудники музея гостеприимно приняли школьников и провели для них интересную экскурсию. (ип)
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