Выпускной в школе: ярмарка тщеславия или незабываемое событие?

В редакции «ВМ» прошел круглый стол «Ярмарка тщеславия. Во сколько обойдется выпускной бал москвичам».

Близится время выпускных вечеров в учебных заведениях столицы. Как следует отмечать этот праздник? Каким должен быть идеальный наряд? Об этом и многом другом приглашенные эксперты рассказали на круглом столе.

Они задали вопрос юнкорам «ВМ» Максиму Леванову, Владиславу Арапову и студентке Колледжа легкой промышленности Татьяне Хаврошечкиной — нужен ли выпускной вечер вообще, и, в частности, его торжественная часть?

У Максима уже был выпускной, поэтому он со знанием дела объяснил — все зависит от того, насколько ученик любит школу. Чтобы событие стало праздником, нужно очень сильно не любить школу, чтобы она вконец надоела.

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Судите сами: банкет не меньше трех тысяч на человека, на украшение банкетного зала воздушными шарами накиньте 25 тысяч рублей, звук и свет обойдется еще в 25 тысяч рублей. А если у вас нет собственного массовика-затейника, знайте гонорар ведущего за проведение выпускного вечера стартует от 40 тысяч рублей. Приличная сумма получается.

И это не считая затрат на новый наряд для будущих абитуриентов (вспомнилось, кстати, что и поступление в учебное заведение влетит в копеечку) (далее…)

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