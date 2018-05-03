Ещё
Выпускной в школе: ярмарка тщеславия или незабываемое событие?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выпускной в школе: ярмарка тщеславия или незабываемое событие? 

Вечерняя Москва 9 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В редакции «ВМ» прошел круглый стол «Ярмарка тщеславия. Во сколько обойдется выпускной бал москвичам».
Близится время выпускных вечеров в учебных заведениях столицы. Как следует отмечать этот праздник? Каким должен быть идеальный наряд? Об этом и многом другом приглашенные эксперты рассказали на круглом столе.
Как считают многие, выпускной вечер необходимо отмечать так, чтобы запомнился на всю жизнь, ведь он бывает только один или, если повезет, несколько раз. Однако ведущие круглого стола Руслан Орехов и редактор отдела "Московская власть" газеты «Вечерняя Москва» Юлия Зименко напомнили, что нередко расходы на торжество бывают непомерными и даже несоразмерными. В результате вечер превращается в настоящую ярмарку тщеславия.
Они задали вопрос юнкорам «ВМ» Максиму Леванову, Владиславу Арапову и студентке Колледжа легкой промышленности Татьяне Хаврошечкиной — нужен ли выпускной вечер вообще, и, в частности, его торжественная часть?
У Максима уже был выпускной, поэтому он со знанием дела объяснил — все зависит от того, насколько ученик любит школу. Чтобы событие стало праздником, нужно очень сильно не любить школу, чтобы она вконец надоела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Урок взросления, или выпускной для Золушки
Колонка обозревателя «ВМ» Альфии Камиловой
Судите сами: банкет не меньше трех тысяч на человека, на украшение банкетного зала воздушными шарами накиньте 25 тысяч рублей, звук и свет обойдется еще в 25 тысяч рублей. А если у вас нет собственного массовика-затейника, знайте гонорар ведущего за проведение выпускного вечера стартует от 40 тысяч рублей. Приличная сумма получается.
И это не считая затрат на новый наряд для будущих абитуриентов (вспомнилось, кстати, что и поступление в учебное заведение влетит в копеечку) (далее…)
«Дети стали счастливее». Правила жизни школьного учителя Михаила Попова
Выпускников этого года ждут нововведения
Вечерняя Москва: последние новости
Выпускников этого года ждут нововведения Депутаты Мосгордумы поддержат проект «Медицинский класс в московской школе» Более 4 тысяч школьников стали победителями и призёрами Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог95
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии249
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе361
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США417
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение