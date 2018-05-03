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В Пензе в ПГУ организуют уникальную выставку ретро-автомобилей
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В Пензе в ПГУ организуют уникальную выставку ретро-автомобилей 

PNZdrive 23 минуты назад
Фото: PNZdrive
Парковка перед Пензенским государственным университетом на один день превратится в выставку ретро-автомобилей, владельцами которых являются сотрудники и студенты вуза.
7 мая на первой линии площадки университетского городка хотят выставить на всеобщее обозрение более 20 автомобилей, которые можно не только посмотреть, но и сесть в салон.
Автовыставка будет работать с 8.00 до 17.00. Автолюбители смогут посетить ее совершенно бесплатно.
«Выставка, организованная в ПГУ уже во второй раз, является уникальной как для вуза, так и для города. Автомобили сотрудников, выпускников вуза из Пензенской и Саратовской областей въедут на территорию университета», — сообщили в пресс-службе вуза.
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