В Пензе в ПГУ организуют уникальную выставку ретро-автомобилей

Парковка перед Пензенским государственным университетом на один день превратится в выставку ретро-автомобилей, владельцами которых являются сотрудники и студенты вуза.

7 мая на первой линии площадки университетского городка хотят выставить на всеобщее обозрение более 20 автомобилей, которые можно не только посмотреть, но и сесть в салон.

Автовыставка будет работать с 8.00 до 17.00. Автолюбители смогут посетить ее совершенно бесплатно.

«Выставка, организованная в ПГУ уже во второй раз, является уникальной как для вуза, так и для города. Автомобили сотрудников, выпускников вуза из Пензенской и Саратовской областей въедут на территорию университета», — сообщили в пресс-службе вуза.