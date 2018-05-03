Ученица одной из школ Лефортова отличилась на открытом городском конкурсе чтецов

Ученица 11 «Ж» класса школы № 1228 района Лефортово заняла третье место на Московском городском открытом конкурсе чтецов. Об этом корреспонденту газеты «Лефортово» рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Подведены итоги Московского городского открытого конкурса чтецов. От всей души поздравляем нашу ученицу 11 «Ж» класса с 3-м местом в финале конкурса. Также мы бы хотели поблагодарить за участие представителей 7 «Е», 9 «Ж» и 11 «Ж» классов, — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (то)