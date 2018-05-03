Ученики школы № 1279 приняли участие в конкурсе «Сербия в сердце моем»

Всероссийский конкурс « Сербия в сердце моем» повели 26 апреля в сербском Посольстве в Москве

С приветственным словом к участникам конкурса обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербии в Москве Славенко Терзич. Участники конкурса исполнили произведения классиков сербской поэзии и прозы и произведения русских поэтов. Конкурсную программу открыла учащаяся школы № 1279 стихотворением «Братство са Русима», которое написала ученица сербской школы в Крагуеваце. Воспитанники театральной студии «Волшебный занавес» прочитали на русском и сербском языках стихи Д. Максимович «Кровавая сказка», А. Ахматовой «Любовь» и Йована Змая «Из истерзанного сердца…». А вокальный ансамбль «Звуки музыки» исполнил сербскую песню «Тамо далеко». На конкурсе ученики школы № 1279 заняли первое место.