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Ученики школы № 1279 приняли участие в конкурсе «Сербия в сердце моем»
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Ученики школы № 1279 приняли участие в конкурсе «Сербия в сердце моем» 

Каховка 28 минут назад
Фото: Каховка
Всероссийский конкурс «Сербия в сердце моем» повели 26 апреля в сербском Посольстве в Москве.
С приветственным словом к участникам конкурса обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербии в Москве Славенко Терзич. Участники конкурса исполнили произведения классиков сербской поэзии и прозы и произведения русских поэтов. Конкурсную программу открыла учащаяся школы № 1279 стихотворением «Братство са Русима», которое написала ученица сербской школы в Крагуеваце. Воспитанники театральной студии «Волшебный занавес» прочитали на русском и сербском языках стихи Д. Максимович «Кровавая сказка», А. Ахматовой «Любовь» и Йована Змая «Из истерзанного сердца…». А вокальный ансамбль «Звуки музыки» исполнил сербскую песню «Тамо далеко». На конкурсе ученики школы № 1279 заняли первое место.
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