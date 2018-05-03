Школа №1210 стала площадкой фестиваля на иностранных языках

В школе №1210 района Щукино состоялся III Городской творческий фестиваль на иностранных языках SMARTfest. В этом году количество заявок значительно возросло по сравнению с прошлым годом и составило 245 отдельных номеров из 54 школ Москвы

— Школьники продемонстрировали свои творческие способности в четырех номинациях: конкурсе чтецов, конкурсе инсценированной песни, конкурсе сценического мастерства, а самые смелые и креативные показали себя в конкурсе-экспромте «Сочини сказку», — отметили в администрации учебного заведения.

Самые сильные участники заслужили дипломы лауреатов и призеров. (ск)