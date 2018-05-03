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Школа №1210 стала площадкой фестиваля на иностранных языках
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Школа №1210 стала площадкой фестиваля на иностранных языках 

Управа района Щукино 33 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В школе №1210 района Щукино состоялся III Городской творческий фестиваль на иностранных языках SMARTfest. В этом году количество заявок значительно возросло по сравнению с прошлым годом и составило 245 отдельных номеров из 54 школ Москвы.
— Школьники продемонстрировали свои творческие способности в четырех номинациях: конкурсе чтецов, конкурсе инсценированной песни, конкурсе сценического мастерства, а самые смелые и креативные показали себя в конкурсе-экспромте «Сочини сказку», — отметили в администрации учебного заведения.
Самые сильные участники заслужили дипломы лауреатов и призеров. (ск)
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