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Акцию по сбору макулатуры провели студенты Тимирязевки
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Акцию по сбору макулатуры провели студенты Тимирязевки 

Управа района Тимирязевский города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Тимирязевской академии состоялась экологическая акция по сбору макулатуры, инициированная студенческим гид-центром Campus. Об этом сообщила представитель вуза Ирина Батуева.
— Всего было собрано полторы тонны бумажного материала. Активней всего себя проявили студенты кафедры управления, представители центра образовательной, спортивной и культурно-массовой работы, факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, деканата факультета почвоведения, агрохимии и экологии, кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения, — пояснила Батуева.
Вырученные от сбора деньги пойдут на благоустройство и озеленение территории студенческого городка. (мю)
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