Акцию по сбору макулатуры провели студенты Тимирязевки

В Тимирязевской академии состоялась экологическая акция по сбору макулатуры, инициированная студенческим гид-центром Campus. Об этом сообщила представитель вуза Ирина Батуева.

— Всего было собрано полторы тонны бумажного материала. Активней всего себя проявили студенты кафедры управления, представители центра образовательной, спортивной и культурно-массовой работы, факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, деканата факультета почвоведения, агрохимии и экологии, кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения, — пояснила Батуева.

Вырученные от сбора деньги пойдут на благоустройство и озеленение территории студенческого городка. (мю)