В школе на Красноказарменной поговорили о роли дошкольного образования в повышении педагогической культуры семьи

В школе «Содружество» на Красноказарменной улице прошел клубный день по теме «Роль дошкольного образования в повышении педагогической культуры семьи». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Педагоги вместе с родителями обсудили такие важные вопросы, как культура физического воспитания дошкольников, особенности развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, дополнительное образование дошкольников, — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Красноказарменная, дом 11. (ео)