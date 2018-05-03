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В школе на Красноказарменной поговорили о роли дошкольного образования в повышении педагогической культуры семьи
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В школе на Красноказарменной поговорили о роли дошкольного образования в повышении педагогической культуры семьи 

Управа района Лефортово 43 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В школе «Содружество» на Красноказарменной улице прошел клубный день по теме «Роль дошкольного образования в повышении педагогической культуры семьи». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Педагоги вместе с родителями обсудили такие важные вопросы, как культура физического воспитания дошкольников, особенности развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, дополнительное образование дошкольников, — сообщили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу улица Красноказарменная, дом 11. (ео)
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