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Студенты МАДИ стали лучшими в сфере проектного управления на олимпиаде «Квазар»
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Студенты МАДИ стали лучшими в сфере проектного управления на олимпиаде «Квазар» 

Управа района Аэропорт города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Команда МАДИ стала лучшей на Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению проектами «Квазар». Вуз представляли студенты, обучающиеся по профилю «Управление проектами».
— До выхода в финал ребята прошли этап отбора — всего в олимпиаде приняли участие 337 команд, а это 1011 студентов из 124 вузов России и четырех стран СНГ — Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, — поделился представитель пресс-службы вуза.
Добавим, что команда факультета логистики МАДИ также принимала участие в отборочном туре, но не смогла попасть в финал. (мю)
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