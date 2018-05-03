Студенты МАДИ стали лучшими в сфере проектного управления на олимпиаде «Квазар»

Команда МАДИ стала лучшей на Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению проектами «Квазар». Вуз представляли студенты, обучающиеся по профилю «Управление проектами».

Армении, Белоруссии и — До выхода в финал ребята прошли этап отбора — всего в олимпиаде приняли участие 337 команд, а это 1011 студентов из 124 вузов России и четырех стран СНГ — Казахстана Киргизии , — поделился представитель пресс-службы вуза.

Добавим, что команда факультета логистики МАДИ также принимала участие в отборочном туре, но не смогла попасть в финал. (мю)