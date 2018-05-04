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Второклассница из школы №1752 одержала победу во Всероссийском литературном конкурсе
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Второклассница из школы №1752 одержала победу во Всероссийском литературном конкурсе 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В номинации «Литературное творчество» победила ученица второго класса школы района Сокольники.
Церемония награждения прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Девочка не только прочла стихи собственного сочинения, но и стала участницей Всероссийской акции посадки Аллеи памяти детей-героев Великой отечественной войны.
В школе гордятся юным дарованием и поздравляют ее с заслуженной победой.
Отметим, что в конкурсе принимали участие более 1,5 тысяч школ России. В составе жюри присутствовали: О. Федорова, президент фонда «Спешите делать добро!», ветеран А. Никоноров, автор-составитель книги «Маленькие герои большой войны», известные общественные деятели, музыканты и актеры, а также члены организации «Офицеры России». Всего тридцать две творческие работы были названы лучшими в пяти номинациях.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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