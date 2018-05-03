В Тюменской области стартовал конкурс на открытие школьного класса по робототехнике

Тюменский области стартовал конкурс «ИТ-Актив 2018», в котором могут принять участие все региональные школы. Победитель получит возможность открыть у себя современные классы по робототехнике «РобоЛаба», сообщает NashGorod.

Самая «ИТ-продвинутая школа» также получит все необходимое оснащение для организации данного класса за счет госпрограммы тюменской области «Развитие информатизации». Победитель также может рассчитывать на методическую поддержку в виде подготовки учителей к особенностям преподавания робототехники и программирования.

Конкурсом предусмотрена и дополнительная номинация — «Творческая ИТ-школа», победителю которой достанется сертификат на тематическую экскурсию.

В 2017 году в конкурсе «ИТ-Актив 2017» победу одержала Мизоновская школа Ишимского района. Учебное учреждение получило в качестве награды сертификат на мобильный компьютерный класс из 15 ноутбуков.