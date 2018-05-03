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В Тюменской области стартовал конкурс на открытие школьного класса по робототехнике
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В Тюменской области стартовал конкурс на открытие школьного класса по робототехнике 

Rambler News Service 1 час назад
В Тюменский области стартовал конкурс «ИТ-Актив 2018», в котором могут принять участие все региональные школы. Победитель получит возможность открыть у себя современные классы по робототехнике «РобоЛаба», сообщает NashGorod.
Самая «ИТ-продвинутая школа» также получит все необходимое оснащение для организации данного класса за счет госпрограммы тюменской области «Развитие информатизации». Победитель также может рассчитывать на методическую поддержку в виде подготовки учителей к особенностям преподавания робототехники и программирования.
Конкурсом предусмотрена и дополнительная номинация — «Творческая ИТ-школа», победителю которой достанется сертификат на тематическую экскурсию.
В 2017 году в конкурсе «ИТ-Актив 2017» победу одержала Мизоновская школа Ишимского района. Учебное учреждение получило в качестве награды сертификат на мобильный компьютерный класс из 15 ноутбуков.
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