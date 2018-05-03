Ещё
День открытых дверей для родителей дошкольников прошел в школе на Костромской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День открытых дверей для родителей дошкольников прошел в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
На прошлой неделе в школе №1370, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошел день открытых дверей, на который приглашали родителей детей дошкольного возраста. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Родители посетили занятия, квесты. Узнали о подготовке детей к детскому саду. Им ответили на интересующие вопросы», — отмечается в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1370 Алтуфьевского района находится по адресу: ул. Костромская, дом 14, корпус 1. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
О безопасном летнем отдыхе рассказали учащимся школы №1370 Алтуфьева «Весенний» утренник проведут в детском саду в проезде Черского Cобянин: Частичная реконструкция МКАД сделает трассу безопаснее и быстрее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог95
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии249
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе361
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США417
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение