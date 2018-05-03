День открытых дверей для родителей дошкольников прошел в школе на Костромской

На прошлой неделе в школе №1370, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошел день открытых дверей, на который приглашали родителей детей дошкольного возраста. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Родители посетили занятия, квесты. Узнали о подготовке детей к детскому саду. Им ответили на интересующие вопросы», — отмечается в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №1370 Алтуфьевского района находится по адресу: ул. Костромская, дом 14, корпус 1. (то)