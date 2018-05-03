«Новое поколение» из Дмитровского района стало призером интеллектуального конкурса

Ученики школы № 771 Дмитровского района успешно выступили на открытом интеллектуальном турнире школьников «Кубок Воробьевых гор», который состоялся в Московском Дворце пионеров. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Наша школьная команда «Новое поколение», состоящая из учеников 8 «Б» и «Д» классов, в результате упорной борьбы стала призером в своей возрастной группе, — рассказал представитель администрации. — В отборочных играх первых туров приняли участие 1249 команд, из которых только 129 прошли в финальные состязания.

Напомним, школа № 771 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)