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«Новое поколение» из Дмитровского района стало призером интеллектуального конкурса
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«Новое поколение» из Дмитровского района стало призером интеллектуального конкурса 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Ученики школы № 771 Дмитровского района успешно выступили на открытом интеллектуальном турнире школьников «Кубок Воробьевых гор», который состоялся в Московском Дворце пионеров. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Наша школьная команда «Новое поколение», состоящая из учеников 8 «Б» и «Д» классов, в результате упорной борьбы стала призером в своей возрастной группе, — рассказал представитель администрации. — В отборочных играх первых туров приняли участие 1249 команд, из которых только 129 прошли в финальные состязания.
Напомним, школа № 771 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)
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