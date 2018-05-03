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Учащиеся из Печатников посетили пожарную часть в Курьянове
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Учащиеся из Печатников посетили пожарную часть в Курьянове 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Учащиеся школы № 1256, расположенной в Печатниках, посетили пожарную часть №49 в Курьянове. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«Ребятам рассказали о работе пожарной команды, об оснащении современной пожарной машины, о поведении во время пожара. Школьники увидели действия команды при сигнале тревоги, приняли участие в тренировочном тушении возгорания. Выражаем благодарность служащим части за приветливость и внимание к подрастающему поколению», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях школы: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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