Учащиеся из Печатников посетили пожарную часть в Курьянове

Учащиеся школы № 1256, расположенной в Печатниках, посетили пожарную часть №49 в Курьянове. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Ребятам рассказали о работе пожарной команды, об оснащении современной пожарной машины, о поведении во время пожара. Школьники увидели действия команды при сигнале тревоги, приняли участие в тренировочном тушении возгорания. Выражаем благодарность служащим части за приветливость и внимание к подрастающему поколению», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях школы: sch1256uv.mskobr.ru. (то)