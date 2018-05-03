«Активные граждане» выберут программу нового сезона Московского образовательного телеканала

Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, ток-шоу и образовательные передачи.

Участники проекта «Активный гражданин» выберут темы и форматы передач для очередного сезона Московского образовательного телеканала.

Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, ток-шоу и образовательные передачи, особенно полезные тем, кто учится в школе.

В первой части голосования на выбор представлены несколько направлений: информационные технологии в школе, предпрофессиональное и дополнительное образование, олимпиады, спортивная и культурная жизнь школьников. Также участники голосования могут предложить свой вариант.

Во второй части голосования нужно определить формат освещения выбранной темы: будут ли это ток-шоу, открытые уроки и лекции, научно-популярные фильмы, научно-популярные передачи или новости. В этом вопросе у горожан также есть возможность высказать свои пожелания.

«Активные граждане» уже не раз принимали участие в составлении сетки вещания Московского образовательного телеканала. Например, осенью 2017 года участники проекта ответили на вопрос о том, какие передачи в эфире телеканала им хотелось бы видеть чаще. Тогда свое мнение выразили более 217 тысяч человек, а самым популярным вариантом (35,66 процента голосов) стало предложение увеличить количество специальных репортажей.

В конце того же года на канале вышла серия специальных репортажей «Один день из жизни московского школьника», а в 2018 году в эфире появились передачи «Школьные истории», «Москва и мир», «Дневник успеха» и «Спорт в московской школе».