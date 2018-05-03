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«Активные граждане» выберут программу нового сезона Московского образовательного телеканала
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«Активные граждане» выберут программу нового сезона Московского образовательного телеканала 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, ток-шоу и образовательные передачи.
Участники проекта «Активный гражданин» выберут темы и форматы передач для очередного сезона Московского образовательного телеканала.
Телеканал постоянно обновляется, запускает новые проекты, ток-шоу и образовательные передачи, особенно полезные тем, кто учится в школе.
В первой части голосования на выбор представлены несколько направлений: информационные технологии в школе, предпрофессиональное и дополнительное образование, олимпиады, спортивная и культурная жизнь школьников. Также участники голосования могут предложить свой вариант.
Во второй части голосования нужно определить формат освещения выбранной темы: будут ли это ток-шоу, открытые уроки и лекции, научно-популярные фильмы, научно-популярные передачи или новости. В этом вопросе у горожан также есть возможность высказать свои пожелания.
«Активные граждане» уже не раз принимали участие в составлении сетки вещания Московского образовательного телеканала. Например, осенью 2017 года участники проекта ответили на вопрос о том, какие передачи в эфире телеканала им хотелось бы видеть чаще. Тогда свое мнение выразили более 217 тысяч человек, а самым популярным вариантом (35,66 процента голосов) стало предложение увеличить количество специальных репортажей.
В конце того же года на канале вышла серия специальных репортажей «Один день из жизни московского школьника», а в 2018 году в эфире появились передачи «Школьные истории», «Москва и мир», «Дневник успеха» и «Спорт в московской школе».
Информация и фото с сайта Правительства Москвы
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