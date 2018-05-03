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Российский научный фонд запустил виртуальные туры по исследовательским лабораториям страны
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Российский научный фонд запустил виртуальные туры по исследовательским лабораториям страны 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Российский научный фонд реализует масштабный мультимедийный проект «Наука в формате 360 градусов», который познакомит всех желающих с научными лабораториями вузов и научно-исследовательских институтов России. Проект представляет собой набор сферических панорамных снимков лабораторий вузов и научно-исследовательских институтов России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «виртуальные туры» позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и знакомиться с лабораториями при помощи текстовых, аудио— и видеовыставок.
На данный момент опубликован тур по лабораториям Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), но раздел будет пополняться постоянно.
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