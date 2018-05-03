День будущего преподавателя состоится в Экономическом университете

День будущего преподавателя 16 мая пройдет в Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова.

В рамках акции все пары для молодых людей, которые обучаются на программах бакалавриата и специалитета, проведут студенты высшего учебного заведения.

— Мероприятие организуют впервые. Участники еще не выбраны, так как конкурс продолжается, — сообщила Анна Таланова, председатель Студенческого совета университета.

По любым вопросам необходимо обращаться в Центр развития и оценки персонала.

Добавим, что лучших студентов включат в кадровый резерв университета для дальнейшего трудоустройства.