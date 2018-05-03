Школьники из Некрасовки стали участниками слета «Призвание 2025»

На территории оздоровительно-образовательного центра «Патриот» состоялся слет активов Московского отделения Российского движения школьников «Призвание 2025». От школы № 2089 района Некрасовка участниками стали ученики восьмого класса вместе с педагогом Ксенией Умновой.

— У каждого участника программы был свой индивидуальный учебный план, в который они смогли занести не только расписание выбранных занятий, но и свои достижения в творчестве, командной работе и спорте, — рассказали в школе.

спорте. Каждый день заканчивался теплым и душевным вечерним событием, где ребята показывали свои таланты, пели любимые песни, гуляли на свежем воздухе и увидели первый в этом сезоне большой костер. (ск)