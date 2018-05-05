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Более 9 тыс. человек участвовали в восхождении на гору Бештау ко Дню Победы
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Более 9 тыс. человек участвовали в восхождении на гору Бештау ко Дню Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ПЯТИГОРСК, 5 мая. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек приняли участие в массовом восхождении на гору Бештау на Кавказских Минеральных Водах, посвященном 73-й годовщине Великой Победы, сообщило в субботу СУ СКР по Ставропольскому краю.
"Всего в акции участвовало более 9 тыс. человек. Коллектив СУ СКР по краю и учащиеся кадетских классов СКР гимназии №24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова уже второй раз участвуют в восхождении. В этом году к ним присоединились сотрудники центрального аппарата и кадеты из кадетского корпуса имени Александра Невского (Москва) и кадетского корпуса (Санкт-Петербург)", — сообщает пресс-служба управления.
Также в восхождении принимали участие работники других правоохранительных и государственных органов, депутаты, студенты, представители различных молодежных, ветеранских и общественных организаций. Следователи и кадеты подняли на вершину Бештау знамя Следственного комитета Российской Федерации и копию Знамени Победы. Вместе с другими участниками акции на высоте 1401 метр над уровнем моря они развернули гигантскую Георгиевскую ленту, исполнили песни военных лет. После спуска с вершины участников акции ждала солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.
Пятиглавая гора-лакколит Бештау является высочайшей из 17 останцовых магматических гор Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах. Это памятник природы, давший название окружающей местности (Пятигорье) и городу Пятигорску. В ясную погоду с нее хорошо видно Эльбрус, горную цепь Кавказского хребта и панораму Кавминвод. Массовое восхождение на Бештау накануне Дня Победы организуется уже седьмой год подряд.
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