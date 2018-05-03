Школьники из Лианозова приняли участие в Московской математической регате 

Учащиеся 7 «Б» класса школы №1416 района Лианозово приняли участие в Московской математической регате, которая состоялась 21 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах. Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, интеллектуальными силами в этот день собрались помериться 85 команд из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа и Чебоксар.
«Ребята попробовали свои силы и получили удовольствие от решения интересных задач, а также приобрели бесценный опыт командной работы», — отмечается на сайте школы.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)