В Печатниках прошел необычный выпускной 

В Печатниках прошел выпускной первой группы «Аэро», которая обучалась в детском технопарке, расположенном на территории района.
«Выпускников поздравили представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института. Образовательная программа «Аэро» состоит из 144 часов обучения», — сообщили в пресс-службе технополиса «Москва».
Ученикам вручили сертификаты об окончании курсов, благодарственные письма. (то)