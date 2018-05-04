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В Печатниках прошел необычный выпускной
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В Печатниках прошел необычный выпускной 

Управа района Печатники города Москвы 39 минут назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках прошел выпускной первой группы «Аэро», которая обучалась в детском технопарке, расположенном на территории района.
«Выпускников поздравили представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института. Образовательная программа «Аэро» состоит из 144 часов обучения», — сообщили в пресс-службе технополиса «Москва».
Ученикам вручили сертификаты об окончании курсов, благодарственные письма. (то)
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