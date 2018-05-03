Ещё
Ученики старших классов школы № 1310 провели пять дней на военных сборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики старших классов школы № 1310 провели пять дней на военных сборах 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Учебные пятидневные военные сборы состоялись на базе 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригаде имени 60-летия образования СССР.
Старшеклассников школы № 1310 распределили в 16 взводов, каждым из которых командовал солдат срочной службы. Азы военной службы школьники начали постигать не на стрельбах или на плацу для строевой подготовки, ас вещей элементарных, но необходимых: ребят научили правильно застилать кровати и размещать личные вещи в тумбочках, а также объяснили школьникам, зачем в армии в столовую ходят строем. А уже после этого началось обучение собственно военному делу —
общефизическая подготовка, интенсивная физкультура, строевые занятия на плацу, огневая и тактическая подготовка… По вечерам у новогиреевских допризывников было личное время, чтобы осмыслить прожитый день, позвонить домой родным и близким или посмотреть кинофильм.
Управа района Новогиреево: последние новости
В музее школы № 2093 имени героя России Анатолия Савельева проходит выставка копий государственных наград России В школе № 1798 «Феникс» музей «Огни Москвы» провёл интерактивные уроки Победы Новогиреевских ветеранов приглашают на праздничный концерт в музей-усадьбу «Кусково»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог97
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии252
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе364
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США420
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение