Ученики старших классов школы № 1310 провели пять дней на военных сборах

Учебные пятидневные военные сборы состоялись на базе 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригаде имени 60-летия образования СССР.

Старшеклассников школы № 1310 распределили в 16 взводов, каждым из которых командовал солдат срочной службы. Азы военной службы школьники начали постигать не на стрельбах или на плацу для строевой подготовки, ас вещей элементарных, но необходимых: ребят научили правильно застилать кровати и размещать личные вещи в тумбочках, а также объяснили школьникам, зачем в армии в столовую ходят строем. А уже после этого началось обучение собственно военному делу —

общефизическая подготовка, интенсивная физкультура, строевые занятия на плацу, огневая и тактическая подготовка… По вечерам у новогиреевских допризывников было личное время, чтобы осмыслить прожитый день, позвонить домой родным и близким или посмотреть кинофильм.