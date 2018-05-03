Ещё
В начальной школе на Мурановской улице прошел Клубный день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начальной школе на Мурановской улице прошел Клубный день 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На минувшей неделе в третьем корпусе школы № 1412 на Мурановской улице прошёл Клубный день. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в нем приняли участие ученики и их родители.
-В этот день в актовом зале школы выступили юные артисты с песнями. Продолжили концерт зажигательные современные и народные танцы. Затем все участники разделились на команды и участвовали в квесте, где нужно было выполнить задания и преодолеть испытания, чтобы получить подсказку, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что все команды успешно справились с трудностями на станциях, собрали из подсказок пословицы и получили сладкие призы. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
Школьники из Бибирева побывали в Московском колледже архитектуры и градостроительства Учитель физкультуры из Бибирева стал участником Московского международного салона образования Школьники из Бибирева стали призерами городского конкурса «Мастерская сказки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог97
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии252
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе364
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США420
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение