В начальной школе на Мурановской улице прошел Клубный день

На минувшей неделе в третьем корпусе школы № 1412 на Мурановской улице прошёл Клубный день. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в нем приняли участие ученики и их родители.

-В этот день в актовом зале школы выступили юные артисты с песнями. Продолжили концерт зажигательные современные и народные танцы. Затем все участники разделились на команды и участвовали в квесте, где нужно было выполнить задания и преодолеть испытания, чтобы получить подсказку, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что все команды успешно справились с трудностями на станциях, собрали из подсказок пословицы и получили сладкие призы. (ип)