В Перми для иностранных студентов построят большой кампус с бассейном и парком

Международный студенческий кампус планируют построить на площадке в Камской долине. Проект предполагает возведение жилых корпусов, спортивных площадок и бассейна.

Сейчас в Пермском крае обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран. Для их размещения власти региона предлагают строительство кампуса площадью 20 га жилыми корпусами, спортивными площадками и бассейном на улице Маршала Жукова в Камской долине.

— Концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6000 человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка, — пояснил министр экономического развития Прикамья Максим Колесников

Власти Прикамья обсуждали проект строительства кампуса с ректором ПГМУ Ириной Корюкиной и профессором, директором центра международного образования Сайедом Камруззаманом. Кроме того, Совет ректоров вузов Пермского края предложил увеличить число иностранных студентов в Прикамье в полтора раза.

Ранее пермские студенты приняли участие в чемпионате мира по программированию.