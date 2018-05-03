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В Перми для иностранных студентов построят большой кампус с бассейном и парком
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В Перми для иностранных студентов построят большой кампус с бассейном и парком 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Международный студенческий кампус планируют построить на площадке в Камской долине. Проект предполагает возведение жилых корпусов, спортивных площадок и бассейна.
Сейчас в Пермском крае обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран. Для их размещения власти региона предлагают строительство кампуса площадью 20 га жилыми корпусами, спортивными площадками и бассейном на улице Маршала Жукова в Камской долине.
— Концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6000 человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка, — пояснил министр экономического развития Прикамья Максим Колесников.
Власти Прикамья обсуждали проект строительства кампуса с ректором ПГМУ Ириной Корюкиной и профессором, директором центра международного образования Сайедом Камруззаманом. Кроме того, Совет ректоров вузов Пермского края предложил увеличить число иностранных студентов в Прикамье в полтора раза.
Ранее пермские студенты приняли участие в чемпионате мира по программированию.
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