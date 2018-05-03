МГУ и другие советские вузы, которые давали самое лучшее образование

Принято считать, что советское образование было гораздо лучше нынешнего. А еще есть миф, что оно было лучшим в мире. Разумеется, с этим можно поспорить, но в СССР были вузы, дипломы которых действительно «котировались». И порой не только в нашей стране.

Высшее образование по-советски

Международные рейтинги вузов были введены только в 2003 году. Но выпускники престижных технических вузов Советского Союза традиционно пользовались спросом за рубежом. После перестройки многие наши ученые и программисты смогли найти работу в крупных западных компаниях. Правда, сначала еще надо было умудриться попасть в «нужный» институт или университет. Даже прекрасные знания тут порой не спасали. И дело не в том, что на престижные факультеты брали по блату. Существовал, например, негласный отбор по национальному признаку. Так, евреев неохотно принимали на мехмат МГУ , в МВТУ им. Баумана, поскольку будущие специальности были связаны с «оборонкой», а евреи считались политически «неблагонадежными». В МГИМО в первую очередь брали выходцев из «пролетарских» семей. Гуманитарное образование котировалось меньше, чем техническое или естественнонаучное, ведь в основе его2 лежала коммунистическая идеология. Например, изучали творчество только тех поэтов и писателей, которые были идеологически «правильными». История преподавалась только в социалистической трактовке. Впрочем, спросом пользовались специальности, связанные с иностранными языками. И неудивительно: ведь знание английского, французского, немецкого позволяло выезжать за рубеж.

Лучшие вузы СССР

Итак, какие же вузы в СССР все же считались самыми лучшими, по критерию уровня знаний?

МГУ им. М. В. Ломоносова (Московский государственный университет, основан в 1755 году) МГУ всегда был самым престижным высшим учебным заведением в стране. Здесь традиционно были самые высокие проходные баллы для абитуриентов. Из стен Московского университета выходили математики, физики, химики, биологи, программисты, экономисты, юристы, философы, историки, филологи, журналисты, психологи… И диплом МГУ всегда являлся знаком качества — по крайней мере в пределах СССР. ЛГУ (Ленинградский государственный университет, ныне СпбГУ, основан в 1724 году) Это старейший вуз в России , всегда являвшийся одним из центров отечественной науки и культуры. Из его стен вышли такие корифеи науки, как И. П. Павлов, Л. Д. Ландау,3 Г. Я. Перельман. На сегодня СпбГУ является первым и единственным на данный момент российским вузом, вошедшим в престижную Коимбрскую группу, объединяющую наиболее значимые европейские университеты.

МГИМО (Московский государственный Институт международных отношений, основан в 1944 году) МГИМО как самостоятельное учебное заведение был преобразован из международного факультета МГУ. Поступить сюда всегда было нелегко, ведь тут готовили представителей самых элитных специальностей — дипломатов, атташе, военных переводчиков, журналистов— международников. Кстати, МГИМО вошел в Книгу рекордов Гиннесса как ВУЗ, где преподают больше всего иностранных языков. [С-BLOCK]

МВТУ им. Н. Э. Баумана (Московское высшее техническое училище, ныне Московский государственный технический университет, основан в 1830 году) «Бауманка» в советское время считалась одним из лучших технических вузов страны. Здесь можно было обучаться по большому количеству технических специальностей, включая машиностроение, аэромеханику, энергетику, строительство, химические технологии. В 1948 году в МВТУ был создан факультет ракетной техники, с которым тесно связана деятельность Генерального4 конструктора и основоположника советской космонавтики С. П. Королева. В наши дни МГТУ возглавил российскую Ассоциацию технических университетов и является обладателем награды «Европейское качество» за соответствие высоким международным стандартам обучения.