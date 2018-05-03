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Стрелявшая в одноклассников курганская ученица переведется в другую школу
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Стрелявшая в одноклассников курганская ученица переведется в другую школу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. Школьница, стрелявшая в одноклассников в школе города Шадринск Курганской области, в новом учебном году перейдет учиться в другую школу, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Алена Лопатина.
В Шадринске 21 марта 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась. После этого школьница была направлена на медобследование, с ней работали психологи.
По данным детского омбудсмена по региону Алены Лопатиной, в апреле психолог закончил работать с девочкой, и она 10 апреля на 3 недели уехала в санаторный лагерь. Также в лагерь отправился весь класс, где произошло ЧП.
"Класс, а также сама стрелявшая школьница вернулись из санаторных лагерей. В настоящее время девочка находится на больничном, не посещает школу, занимается по индивидуальному маршруту. Также ее родителями принято решение о переводе подростка с нового учебного года в другую школу города Шадринск. Так будет спокойнее, в первую очередь, ее маме, а также ей самой", — сказала Лопатина.
Она уточнила, что ее одноклассники, вернувшиеся из лагеря, продолжают учиться в той же школе в обычном режиме.
В настоящее время, пояснила Лопатина, правоохранительные органы не дали правовую оценку случившемуся. «Будем ждать правовую оценку и действовать в рамках законодательства», — отметила она.
Детский омбудсмен сообщила, что продолжит держать ситуацию с обучением школьницы на постоянном контроле.
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