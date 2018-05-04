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Рособрнадзор озвучил предмет, ЕГЭ по которому чаще других сдают на сто баллов
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Рособрнадзор озвучил предмет, ЕГЭ по которому чаще других сдают на сто баллов 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Фото: kurer-sreda.ru  Чаще всего максимальный балл в 2017 году набирали на ЕГЭ по литературе. Такую статистику представили в Рособрнадзоре.
Сто баллов по литературе набрали почти 0,8% экзаменуемых. Чуть меньше стобалльников — 0,7% — оказалось на экзамене по информатике и 0,5% — на ЕГЭ по химии. А вот в 2016 году лидерами по числу стобалльных работ оказались литература и география — 0,6 и 0,5% соответственно.
Уже несколько лет подряд количество участников экзамена по русскому языку, набравших высший балл, остается неизменным: этот предмет ежегодно сдают на сто баллов примерно 0,5% школьников. Традиционно ЕГЭ по русскому языку становится самым массовым экзаменом. В прошлом году его сдавали почти 645 тысяч человек, сто баллов удалось набрать 3,1 тысячам из них.
А вот наименьший процент стобалльников в последние годы стабильно оказывается среди тех, кто сдает экзамен по обществознанию. В прошлом году ЕГЭ по обществознанию сдали на заветные сто баллов всего 0,02% участников.
В целом количество стобалльников в 2017 году составило 0,7% от общего числа экзаменуемых. Сто баллов по различным предметам тогда набрали приблизительно 5 тысяч человек, и более 70% из них — это девочки.
По материалам сайта ug.ru
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