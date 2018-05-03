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«Это позволяет менять качество жизни»: Андрей Воробьев оценил преобразования в сфере благоустройства в Шаховской
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«Это позволяет менять качество жизни»: Андрей Воробьев оценил преобразования в сфере благоустройства в Шаховской 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев положительно оценил преобразования в сфере благоустройства городского округа Шаховская.
Городской округ Шаховская удален от Москвы, от наших крупных городов и несмотря на это здесь очевидные перемены в части благоустройства: дом искусств, кинотеатр, спортивная инфраструктура — все это позволяет здесь менять качество жизни. Такие инвестиции очень оправданы
— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В рамках рабочей поездки Андрей Воробьев посетил новое здание школы искусств, отреставрированный кинотеатр «Мир» и парк. Глава региона отметил, что разработана большая программа по дальнейшему ремонту, строительству школ искусств и домов культуры.
Задача сделать так, чтобы в каждом маленьком городе был очаг культуры, было место, где можно заниматься музыкой, творчеством, искусством. Именно такие места являются сегодня очень популярными
— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
Губернатор Подмосковья посетил новое здание школы искусств в Шаховской
Губернатор также подчеркнул, что глава городского округа Шаховская находится в постоянном диалоге с жителями, и именно они ставят новые задачи, советуют, что еще необходимо сделать для того, чтобы менялось качество жизни.
Мы стараемся делать так, чтобы наши главы территорий друг у друга учились. Для этого мы проводим различные совместные мероприятия, учебу и обмен опытом. Те преобразования, которые в Шаховской происходят, они очень важны, и самое главное — это оценивают люди
— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в городской округ Шаховская оценил качество капитального ремонта кинотеатра «Мир».
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