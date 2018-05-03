«Это позволяет менять качество жизни»: Андрей Воробьев оценил преобразования в сфере благоустройства в Шаховской

Городской округ Шаховская удален от Москвы , от наших крупных городов и несмотря на это здесь очевидные перемены в части благоустройства: дом искусств, кинотеатр, спортивная инфраструктура — все это позволяет здесь менять качество жизни. Такие инвестиции очень оправданы

— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В рамках рабочей поездки Андрей Воробьев посетил новое здание школы искусств, отреставрированный кинотеатр «Мир» и парк. Глава региона отметил, что разработана большая программа по дальнейшему ремонту, строительству школ искусств и домов культуры.

Задача сделать так, чтобы в каждом маленьком городе был очаг культуры, было место, где можно заниматься музыкой, творчеством, искусством. Именно такие места являются сегодня очень популярными

— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Губернатор Подмосковья посетил новое здание школы искусств в Шаховской

Губернатор также подчеркнул, что глава городского округа Шаховская находится в постоянном диалоге с жителями, и именно они ставят новые задачи, советуют, что еще необходимо сделать для того, чтобы менялось качество жизни.

Мы стараемся делать так, чтобы наши главы территорий друг у друга учились. Для этого мы проводим различные совместные мероприятия, учебу и обмен опытом. Те преобразования, которые в Шаховской происходят, они очень важны, и самое главное — это оценивают люди

— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в городской округ Шаховская оценил качество капитального ремонта кинотеатра «Мир».