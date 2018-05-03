Школьники из Текстильщиков посетили технопарк «Калибр»

Воспитанники школы №654 имени Фридмана в рамках образовательного проекта «Технонавигатор: заводы — детям» посетили с ознакомительной экскурсией технопарк «Калибр». Об этом рассказали в администрации школы.

— В ходе экскурсии ребята побывали в офисе ООО «РЭК», ознакомились с продукцией компании, увидели 3D-принтеры и сканеры. Также им было интересно увидеть беспилотный пассажирский автобус Volgabus — Matreshka, электродвигатель, зарядную станцию для электромобилей, — отметил сотрудник школы.

Добавим, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)