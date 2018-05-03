Старшеклассники из района Люблино приняли участие в конференции «Старт в медицину» 

Старшеклассники школы №2092 имени Кожедуба стали участниками открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину». Об этом рассказали в администрации школы.
— Воспитанники нашей школы под руководством учителя биологии приняли в конференции активное участие. Свою проектную работу представила ученица 11 «А» класса. По итогам мероприятия школа получила благодарственное письмо от оргкомитета конференции, — добавил представитель администрации.
Напомним, что школа №2092 имени Кожедуба находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)