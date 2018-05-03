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Ученики школы №1208 в Кузьминках победили в конкурсе «Связь поколений — не просто слова!»
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Ученики школы №1208 в Кузьминках победили в конкурсе «Связь поколений — не просто слова!» 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Двое обучающихся школы № 1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова района Кузьминки стали победителями детского конкурса творческих работ «Связь поколений — не просто слова!». Конкурс был организован прокуратурой ЮВАО в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации учебного заведения.
— Ученики начальной школы — Иван из 4 класса и Сергей из 2 класса — стали победителями в номинации «Солдатский треугольник», приняв самое активное участие в конкурсе, — рассказали в школе.
На торжественном награждении ребята встретились с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками боевых действий, которые проживают в Юго-Восточном округе. (ак)
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