Высшая инженерная школа впервые появится в опорном вузе в Тюмени в 2018 году

ТЮМЕНЬ , 4 мая. / ТАСС /. Проектный подход к обучению студентов и магистрантов внедрят в новом подразделении Тюменского индустриального университета (ТИУ) — Высшей инженерной школе. Планируется, что она начнет работу уже в сентябре 2018 года, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза со ссылкой на и.о. ректора ТИУ Веронику Ефремову.

"Данный проект направлен на ту часть обучающихся, которые заинтересованы в индивидуальном развитии как профессиональной, так и личностной траектории, кто готовит себя к быстро меняющемуся миру. Основная цель Высшей инженерной школы в том, чтобы подготовить человека, способного адаптироваться к изменению технологий и профессиональной среды, и умеющего встраиваться в систему разделения труда будущего", — сказала Ефремова.

В пресс-службе отметили, что особенность школы — проектный подход в обучении. «Студенты-бакалавры будут не только решать инженерные задачи, построенные по принципу „от простого к сложному“, но и определять возможные пути достижения проектного результата. Из широкого спектра дисциплин, изучаемых в рамках учебного процесса, они смогут выбрать те предметы, которые необходимы для реализации их проекта», — уточнили в вузе.

Планируется, что вступительные испытания начнутся летом, а обучение в новом подразделении начнется уже осенью.

"По модели пилотного проекта в дальнейшем организаторы предполагают изменить все образовательные программы вуза, что в конечном итоге должно обеспечить трансформацию всего опорного университета. Первые студенты Высшей инженерной школы будут учиться в отдельном здании. Подготовкой будут заниматься представители профессорско-преподавательского состава, эксперты в области реализации проектной работы и решения инженерных задач российского и международного уровней", — добавили в пресс-службе.