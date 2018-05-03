ЕГЭ обойдется Среднему Уралу в 77 миллионов рублей

На организационно-технологическое обеспечение единого госэкзамена Свердловская область потратит 77,5 миллиона рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики. Все 159 пунктов проведения ЕГЭ оснащены техникой для печати экзаменационных материалов и проведения экзамена с устной частью.

Экзамены за 11 класс будут сдавать более 20 тысяч человек. Из них 18 132 — выпускники текущего года, более 2 000 — выпускники прошлых лет, студенты колледжей и техникумов, учащиеся иностранных образовательных организаций и лица, не прошедшие аттестацию в предыдущие годы.

Наиболее популярными предметами после обязательных русского языка и математики стали обществознание, физика, биология, история и химия. Основной этап проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах начнется 28 мая.

25 мая экзамены начнутся в 9 классах. Для участия в кампании зарегистрировано 43 455 девятиклассников. Чаще других для сдачи школьники выбирали обществознание, информатику, биологию, географию и физику.