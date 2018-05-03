Ученики школы №2073 примут участие в образовательном проекте

Фото: официальный сайт школы №2073

Ученики школы №2073 отправились в Краснодарский край для участия в социально значимом проекте «Формула успеха. Руководство и лидерство». Об этом сообщили на официальном сайте образовательного учреждения 3 мая.

Ребята, которые вошли в состав школьного туристического клуба «Юность» и победили в межрайонном этапе по 73-ему Первенству обучающихся Москвы по туризму, в период с 2 до 11 мая обучатся различным навыкам. Среди которых: управление коллективом, принятие важных решений, правильная оценка рисков и планирование своих действий.

Отметим, что этот проект проведут при поддержке Департамента образования города Москвы, сообщили на официальном сайте школы №2073.