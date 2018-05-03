Количество учеников подмосковных школ искусств выросло за четыре тогда более чем на 20 тыс.

Численность учеников школ искусств в Подмосковье выросла за четыре года более чем на 20 тыс., чему способствовала в том числе губернаторская программа по проведению в них капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

«У нас большая программа по дальнейшему ремонту, строительству школ искусств, домов культуры. Задача — сделать так, чтобы в каждом маленьком городе было место, где можно заниматься музыкой, творчеством, искусством», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита в обновленную детскую школу искусств в Шаховской.

Школа искусств в Шаховской существует более 50 лет. До 2016 года она располагалась в старом здании, которое вмещало около 200 учащихся. За счет средств регионального и муниципального бюджетов было возведено новое строение. Сейчас здесь открыты оркестровый, концертный и хоровой залы, теоретические и индивидуальные классы. Количество учебных помещений увеличилось с 12 до 29. Теперь заниматься музыкой могут 650 учеников.