В школе № 1355 прошёл конкурс строя и песни

В преддверии праздника Победы, в спортивном зале школы прошел конкурс «Строя и песни». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Члены жюри оценивали умение юнармейцев 2-4 классов выполнять строевые приемы на месте и в движении, а также ходить строем с песней. И дети, и родители очень ответственно подготовились к мероприятию. Каждый класс неустанно репетировал свой выход и исполнение песни. Юнармейцы продемонстрировали умение выполнять строевые приемы, синхронность, слаженность в исполнении песен и умение держать ритм. Особенно радовала глаз форма учеников: в строю стояли десантники и пехотинцы, летчики и моряки. Хочется отметить, что отрядами командовали и девочки, которые ничуть не уступали по своим командирским качествам мальчикам. Жюри высоко оценило подготовку учеников к конкурсу.