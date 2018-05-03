Ещё
В школе № 1355 прошёл конкурс строя и песни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе № 1355 прошёл конкурс строя и песни 

Южное Бутово 3 часа назад
Фото: Южное Бутово
В преддверии праздника Победы, в спортивном зале школы прошел конкурс «Строя и песни». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Члены жюри оценивали умение юнармейцев 2-4 классов выполнять строевые приемы на месте и в движении, а также ходить строем с песней. И дети, и родители очень ответственно подготовились к мероприятию. Каждый класс неустанно репетировал свой выход и исполнение песни. Юнармейцы продемонстрировали умение выполнять строевые приемы, синхронность, слаженность в исполнении песен и умение держать ритм. Особенно радовала глаз форма учеников: в строю стояли десантники и пехотинцы, летчики и моряки. Хочется отметить, что отрядами командовали и девочки, которые ничуть не уступали по своим командирским качествам мальчикам. Жюри высоко оценило подготовку учеников к конкурсу.
Южное Бутово: последние новости
Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде Ребятам рассказали об основах безопасности За исследовательские работы ученики школы № 1355 получили диплом II степени
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог99
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии272
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе368
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США426
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение